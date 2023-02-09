Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 музеях и библиотеках

В Москве дети получают знания не только на традиционных уроках в школах, но и на выездных занятиях в музеях, библиотеках и в других местах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин" телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Нескучные уроки и занятия проходят для школьников в музеях, библиотеках и культурных центрах. Уже несколько лет в Москве работают образовательные проекты "Учебный день в музее" и "Учебный день в библиотеке", – написал мэр.

По его словам, сегодня в проектах задействовано более 140 площадок. В их числе музей-усадьба "Кусково", Дом русского зарубежья имени Солженицына, культурный центр имени Астахова, Московский зоопарк и другие.

Как отмечает градоначальник, на выездных занятиях дети проводят эксперименты, открыто общаются с преподавателями. Нетипичные форматы уроков позволяют ученикам по-другому взглянуть на школьные предметы, а также определиться с будущей профессией.

Школьники могут посещать музеи не только в рамках занятий с учителями, но и самостоятельно. Для этого они могут воспользоваться картой москвича или картой "Москвенок", подытожил Собянин.