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1 час назад

Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 городских музеях и библиотеках

Москва24иещё 2

В Москве дети получают знания не только на традиционных уроках в школах, но и на выездных занятиях в музеях, библиотеках и в других местах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 музеях и библиотеках
Фото:  телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин" телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Нескучные уроки и занятия проходят для школьников в музеях, библиотеках и культурных центрах. Уже несколько лет в Москве работают образовательные проекты "Учебный день в музее" и "Учебный день в библиотеке", – написал мэр.

По его словам, сегодня в проектах задействовано более 140 площадок. В их числе музей-усадьба "Кусково", Дом русского зарубежья имени Солженицына, культурный центр имени Астахова, Московский зоопарк и другие.

Как отмечает градоначальник, на выездных занятиях дети проводят эксперименты, открыто общаются с преподавателями. Нетипичные форматы уроков позволяют ученикам по-другому взглянуть на школьные предметы, а также определиться с будущей профессией.

Школьники могут посещать музеи не только в рамках занятий с учителями, но и самостоятельно. Для этого они могут воспользоваться картой москвича или картой "Москвенок", подытожил Собянин.

Ранее сообщалось, что в этом году всероссийские проверочные работы для школьников пройдут с 1 марта по 20 мая. Первыми протестируют учеников 10-х и 11-х классов. Им предстоит написать работы по географии, истории, биологии и другим предметам.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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