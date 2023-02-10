Собянин рассказал о результатах работы по программе «Мой район» в Ховрино

В столичном районе Ховрино реализуются крупные проекты в рамках программы благоустройства. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра ряда новых социальных объектов в районе.
«Здесь (в Ховрино - прим. Агентства «Москва») значительные изменения произошли за последние годы: появились новые станции метро, появилась станция будущего МЦД-3 «Ховрино», автовокзал, крупные проекты, связанные с дорожным строительством - Московский скоростной диаметр, который был запущен в прошлом году, благоустроительные работы. Сейчас смотрели в высокой готовности детский сад, который надо сдавать в уже ближайшие месяц-два, школу, которая должна заработать 1 сентября», - сказал Собянин.
Префект Северного административного округа Гаджимурад Изутдинов доложил мэру о планах на 2023 год по развитию района Ховрино.
«На 2023, текущий год мы планируем продолжить все программы по благоустройству дворов. Мы уже этим занимаемся. Прилегающие территории социальных объектов, которые мы с вами смотрели, также мы приведем в порядок после ввода в эксплуатацию. Более того, продолжим программу по знаковым объектам. У нас парк усадьбы «Грачевка» в районе Ховрино - территория, которую мы будем благоустраивать. Есть проектные решения, в апреле приступаем к строительно-монтажным работам», - рассказал он.
Собянин заявил, что все работы должны быть согласованы с жителями района.
«Все работы должны быть качественными, чтобы проекты были согласованы с жителями и чтобы это было добротно», - подчеркнул он.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в рамках создания комфортной городской среды выполнено комплексное благоустройство ул. Дыбенко, приведено в порядок 72 двора.
В рамках развития социальной инфраструктуры Ховрино построен и введен в эксплуатацию учебный корпус школы №597 на 350 мест. Готовится к заселению новый детский сад на 200 мест. Выполнена комплексная реконструкция здания филиала №5 городской поликлиники №45 на ул. Флотская. Проведен комплексный текущий ремонт библиотеки №27 и двух детских музыкальных школ. Построен храм Двенадцати апостолов. Введено в эксплуатацию здание отдела МВД по району Ховрино.
В текущем и следующем году будет открыто движение по МЦД-3 со станциями «Ховрино» и «Грачевская», запланировано введение в эксплуатацию новых зданий для детского сада и школы. Также в планах на текущий год - благоустройство сквера у храма иконы Божией Матери «Знамение» на ул. Фестивальная. Будет приведено в порядок 14 дворов и выполнен капремонт библиотеки №26.