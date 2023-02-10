Собянин рассказал о результатах работы по программе «Мой район» в Ховрино

«На 2023, текущий год мы планируем продолжить все программы по благоустройству дворов. Мы уже этим занимаемся. Прилегающие территории социальных объектов, которые мы с вами смотрели, также мы приведем в порядок после ввода в эксплуатацию. Более того, продолжим программу по знаковым объектам. У нас парк усадьбы «Грачевка» в районе Ховрино - территория, которую мы будем благоустраивать. Есть проектные решения, в апреле приступаем к строительно-монтажным работам», - рассказал он.