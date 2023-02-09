Схема движения на Тестовской улице около «Москвы Сити» изменится с 28 февраля

Дорожную разметку на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва Сити» изменят с 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 9 февраля.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— 28 февраля в районе делового центра «Москва Сити» отменят левый поворот с улицы Тестовской для проезда между башнями «ОКО» и «Евразия». Раньше при повороте с улицы Тестовской в сторону делового центра происходили аварии, — отмечается в сообщении.

Так, водители во время прямого движения в сторону 1-го Красногвардейского проезда регулярно сталкивались с посторонним автотранспортом, приводя к совершению небезопасных маневров. Такая схема, как уточняется, привела к трем ДТП в 2022 году.

Незначительные изменения в схеме движения повлияют на время в пути. Отмечается, что проехать Тестовскую улицу вдоль башен возможно при развороте в районе башни «IQ Квартал», а также на перекрестке с круговым движением рядом с «Башней на набережной», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».