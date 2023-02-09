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20 минут назад

Москвичей предупредили о метели и сугробах

Мария Иванова

В погодном центре «Фобос» предупредили, что в ночь на воскресенье, 12 февраля, в Москве начнется метель. Об этом сообщает РИА Новости.

Москвичей предупредили о метели и сугробах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели снежный покров в столице вырастет на десять сантиметров.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что на выходных 11-12 февраля минимальная температура составит минус пять градусов, а максимумом будет около нуля градусов. Это выше нормы, но таять снег не будет.

В «Фобосе» прогнозируют, что в пятницу, 10 февраля, температуры составят около минус одного - двух градусов, будет облачно с прояснениями.

В начале следующей недели в Центральной России потеплеет до плюс одного градуса, возможно образование гололедицы.

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