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1 час назад

В Москве найден самый дорогой беляш

Мослента

Самый дорогой беляш в Москве нашел ресторанный критик Михаил Костин. Он показал фото своей находки на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Блюдо можно купить в отель-баре Late CheckOut Bar на Патриарших прудах.

В Москве найден самый дорогой беляш
Фото: МослентаМослента

«На фотографии "Беляш на сковороде с мятым картофелем и трюфелем". Трюфель, конечно же, представлен маслом, которым спрыснули обычные шампиньоны. Зато цена красивая — 830 рублей за один диск», — написал он, уточнив, что это самый дорогой беляш в городе, а может, и в стране.

По мнению критика, самый дорогой столичный беляш по вкусу ничем не отличается от хорошего вокзального жареного пирожка.

Ранее россияне вспомнили хиты советских столовых.

«Заводская столовая, полный обед: первое с мясом, второе с бифштексом, салат, компот, булочка, хлеб — 60 копеек за все! При этом все было вкусное и натуральное», — поделился один из пользователей сети.

Новости Москвы,Михаил Костин,
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