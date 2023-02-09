В Москве найден самый дорогой беляш

«На фотографии "Беляш на сковороде с мятым картофелем и трюфелем". Трюфель, конечно же, представлен маслом, которым спрыснули обычные шампиньоны. Зато цена красивая — 830 рублей за один диск», — написал он, уточнив, что это самый дорогой беляш в городе, а может, и в стране.