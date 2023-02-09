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1 час назад

Москвичей предупредили об опасной погоде

Мослента

Москвичей вновь предупредили о опасной погоде. «Желтый» уровень продлили в Москве и Московской области до пятницы, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 22:00 10 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в четверг в городе ожидается от нуля до минус двух градусов, облачно с прояснениями, небольшой снег. В пятницу температура воздуха опустится до минус трех градусов, осадки продолжатся.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о морозах в Москве во второй декаде февраля.

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