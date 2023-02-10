Конструктивистский дом отремонтировали в Пресненском районе

"Мы приложили большие усилия для его обновления. Разработали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы. Подобрали материалы и технологии, которые максимально подходят для ремонта этого дома. Особое внимание, конечно, уделили приведению в порядок фасада", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова