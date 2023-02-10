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1 час назад

Конструктивистский дом отремонтировали в Пресненском районе Москвы

РИА Недвижимостьиещё 6

В Пресненском районе Москвы отремонтировали дом, построенный в стиле конструктивизма, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Конструктивистский дом отремонтировали в Пресненском районе
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

Дом 2, строение 1 на улице Сергея Макеева, возведенный в 1931 году, являлся частью рабочего поселка Нижняя Пресня, указывается в сообщении

"Мы приложили большие усилия для его обновления. Разработали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы. Подобрали материалы и технологии, которые максимально подходят для ремонта этого дома. Особое внимание, конечно, уделили приведению в порядок фасада", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова

В ходе ремонта специалисты привели в порядок фасад дома, крышу, подъезды, подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы, добавляется в сообщении

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