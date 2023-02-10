Харбин стал новым дружеским мегаполисом Москвы

Китайский город Харбин стал новым дружеским мегаполисом и партнером российской столицы. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы РФ Сергей Черемин по итогам визита в Харбин и подписания программы сотрудничества между двумя городами.

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"Важно отметить, что программа сотрудничества с городом Харбином была подписана впервые, - подчеркнул Черемин. - Это ознаменовало появление еще одного дружеского мегаполиса и партнера Москвы на карте Китая".

По словам Черемина, программа включает множество сфер сотрудничества. Он уточнил, что речь идет об инновационном развитии и городском управлении, содействии градостроительной деятельности, городской экологии, образовании, туризме, культуре, торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничество, а также развитии городского транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.