Харбин стал новым дружеским мегаполисом Москвы

Китайский город Харбин стал новым дружеским мегаполисом и партнером российской столицы. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы РФ Сергей Черемин по итогам визита в Харбин и подписания программы сотрудничества между двумя городами.
"Важно отметить, что программа сотрудничества с городом Харбином была подписана впервые, - подчеркнул Черемин. - Это ознаменовало появление еще одного дружеского мегаполиса и партнера Москвы на карте Китая".
По словам Черемина, программа включает множество сфер сотрудничества. Он уточнил, что речь идет об инновационном развитии и городском управлении, содействии градостроительной деятельности, городской экологии, образовании, туризме, культуре, торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничество, а также развитии городского транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Делегация правительства Москвы во главе с руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергеем Череминым 8 февраля впервые посетила город Харбин, административный центр северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян. Черемин провел встречу с мэром Харбина Чжан Цисяном. По итогам встречи была подписана программа сотрудничества между Москвой и Харбином на 2023-2026 годы.