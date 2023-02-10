«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о сотрудничестве с Историческим музеем

Холдинг «Русская Медиагруппа» и Государственный Исторический музей подписали соглашение о сотрудничестве, что стало одним из мероприятий празднования Дня рождения учреждения. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе холдинга.

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— Наша миссия — популяризация всего, что связано с Россией, российской историей, русской культурой, традициями и переплетением этой истории и традиций с современностью, — сказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Директор Исторического Музея Алексей Левыкин в свою очередь отметил, что учреждение уже давно сотрудничает с холдингом. Новое соглашение позволит музею находить новые способы, площадки и идеи для популяризации российской культуры.

После завершения церемонии подписания гостей музея пригласили на выставку «Сны Сибири». В экспозиции представлены работы сибирских мастеров, которые жили более 1,5 тысячи лет назад.