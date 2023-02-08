В московском метро нашли живого тарантула

В московском метро забыли паука. Нашли необычное членистоногое на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы, ядовитый паук-волк был обнаружен в банке в забытом рюкзаке.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Тарантулы в столице не водятся, это крупные ядовитые аранеоморфные пауки. Они обитают в засушливых районах - степях, пустынях.

"Эта история со счастливым концом, через несколько часов хозяин нашелся", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что это далеко не первый забытый живой друг в столичной подземке. Раньше здесь находили голубей, рептилий - эублефаров, а также обычных котов и прочих животных.