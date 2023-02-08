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56 минут назад

В Москве начали внедрять новую систему навигации общественного транспорта

Российская Газета

Новая навигация, которая устанавливается в столице, представляет собой современные информационные плакаты. Первые такие схемы появились больше чем на одной тысяче остановок общественного транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В Москве начали внедрять новую систему навигации общественного транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным департамента, содержащаяся на этих плакатах полезная информация для пассажиров стала более простой и понятной. До конца года обновленная навигация появится еще на 6 тысячах остановках.

"В простом и понятном виде указан график маршрутов транспорта. Есть QR-код, с помощью которого можно посмотреть, когда приедет автобус", - сообщает Telegram- канал ведомства.

Действительно каждый номер выделен, указан маршрут его движения и расписание. А при наведении курсора на QR- код открывается карта и высвечивается время прибытия нужного транспорта.

В качестве сопутствующей информации перечислены способы оплаты проезда и правила пользования наземным городским транспортом.

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