Свыше 3,2 тысячи лифтов заменят в Москве в 2023 году

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы. За время ее реализации в многоквартирных жилых домах заменили более 41,3 тыс. лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 3,2 тыс. лифтов, больше всего - в Южном (519), Юго-Западном (511) и Юго-Восточном (397) административных округах. Конкурсные процедуры для определения исполнителей уже проведены, работы стартовали», - сказал Бирюков.