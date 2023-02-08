Свыше 3,2 тысячи лифтов заменят в Москве в 2023 году

В 2023 году в рамках региональной программы капитального ремонта в столице планируется обновить более 3,2 тыс. лифтов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы. За время ее реализации в многоквартирных жилых домах заменили более 41,3 тыс. лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 3,2 тыс. лифтов, больше всего - в Южном (519), Юго-Западном (511) и Юго-Восточном (397) административных округах. Конкурсные процедуры для определения исполнителей уже проведены, работы стартовали», - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов в Москве находится на особом контроле.
«С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств», - добавил заместитель мэра.