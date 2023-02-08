Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

В перечень стартовых площадок программы реновации включены еще 10 городских территорий. На них планируют построить дома для переселения москвичей. Постановление о включении новых площадок в перечень подписал Сергей Собянин.

Новые площадки расположены в четырех административных округах (восьми районах) Москвы. Их общая мощность — 205,8 тысячи квадратных метров жилья. В результате в комфортное жилье смогут переехать 7,5 тысячи человек. Это жители 41 старого дома (2945 квартир).

Восемь из 10 площадок находятся на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, Правительство Москвы продолжает формировать перечни домов, строящихся в рамках второй волны программы.

1 СВАО Марфино Ботаническая улица, владение 37а 2 СВАО Марфино Ботаническая улица, владение 39 3 СВАО Марьина Роща Анненская улица, владения 5, 7, 9 4 СВАО Останкинский Улица Годовикова, владение 12, корпуса 1, 2 5 ВАО Богородское Бойцовая улица, владение 13, строение 1 6 ВАО Новогиреево Свободный проспект, владение 6 7 ВАО Новогиреево Свободный проспект, владение 12 8 ВАО Перово Зеленый проспект, земельный участок № 3 9 ЗАО Филевский Парк Береговой проезд, владение 9, корпус1 10 НАО Щербинка Улица Чапаева, владения 4, 6

Всего для возведения новостроек уже подобрано 575 стартовых площадок общей мощностью свыше девяти миллионов квадратных метров. В программу реновации включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка миллиона жителей.

Первые новоселы въехали в современные квартиры в феврале 2018 года. Сейчас идет либо закончено переселение более 107 тысяч жителей из 638 домов в 218 новостроек.