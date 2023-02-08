Названы самые необычные локации для фотосессии в Москве

Самые необычные локации для фотосессии в Москве назвала в беседе с «Мослентой» звездный фотограф Ирина Калмыкова. На первом месте в ее списке оказалась оранжерея Главного ботанического сада, где можно снимать в идеальных зеленых условиях круглый год.

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«Удачные кадры можно сделать и на территории ГЭС — это самое эффектное здание для игры с геометрией и стильных образов! Подойдет и бизнес-центр "Аквамарин" — такой кусочек Европы в центре Москвы. Для инфлюэнсеров и модных фотографов это идеальное место», — сказала она.

Далее специалист назвала Серебряный Бор и Японский сад Главного ботанического сада. Лучшие кадры здесь получатся во время цветения сакуры.

Кроме того, интересные снимки можно сделать на территории завода «Арма» у станции метро «Курская». Калмыкова отмечает, что здесь можно создать контент на нью-йоркский лад на фоне зданий с темным коричневым кирпичом.

«Очень необычная, отчасти футуристическая и новая локация в столице — бизнес-центр "Суперметалл". Это место само по себе уже запоминающаяся арт-часть ваших будущих снимков», — добавила Калмыкова.

За интересными кадрами фотограф также порекомендовала отправляться на Красногвардейские пруды, территорию бизнес-центра «Искра-Парк», где особенно эффектно будет в солнечную погоду, и Crosby Studios — необычное арт-пространство в синих тонах от архитектурного бюро Гарри Нуриева.