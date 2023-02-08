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1 час назад

В Москве за сутки выявили 3 116 случаев COVID-19

Москва24иещё 2

За минувшие сутки в Москве выявили 3 116 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявили 3 116 случаев COVID-19
Фото:  Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением медиков потребовались 140 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за последние 24 часа 2 930 пациента, умерли 12 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 366 796 случаев коронавируса, выздоровели 3 167 113 человек, умер 47 981 пациент.

Ранее врач-офтальмолог Марина Зимина рассказала о способности коронавируса влиять на зрение. По ее словам, COVID-19 может вызвать конъюнктивит, что было отмечено у госпитализированных с инфекцией жителей Китая.

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