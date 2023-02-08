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36 минут назад

В Москве выявили 3 116 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 1

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 116 против 1 523 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В Москве выявили 3 116 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 366 796 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 12 против 10 днем ранее, до 47 981. Количество выздоровевших увеличилось на 2 930, до 3 167 113.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 264 против 98 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 135 069 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 273, до 1 115 592. Летальных случаев за последние сутки не зафиксировано.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 034 против 1 013 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 852 518 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 916, до 1 807 420, число умерших возросло на 10, до 37 005.

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