Театр имени Янки Купалы приедет на фестиваль в Москву

- Спектакли отбирались долго и тщательно, - рассказала начальник музейно-информационного центра Малого театра Татьяна Крупенникова. - Постановки театра имени Янки Купалы всегда отличаются бережным отношением к замыслу драматургов и точными художественными решениями. У нас исторически дружественные связи с белорусами. Мы были на гастролях в Беларуси, и белорусский театр был у нас в гостях.