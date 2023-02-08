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21 минуту назад

Театр имени Янки Купалы приедет на фестиваль в Москву

Российская Газетаиещё 1

В апреле на сценах Государственного академического Малого театра России пройдет XIII Международный фестиваль "Островский в Доме Островского", посвященный 200-летию драматурга Александра Островского. С него начинается русский театр в его современном понимании.

Театр имени Янки Купалы приедет на фестиваль в Москву
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Целый год Малый театр под руководством народного артиста России Юрия Соломина занимался отбором участников. И вот оглашен список театров и спектаклей, которые можно будет увидеть в Москве. Среди 19 участников - театры из Санкт-Петербурга, Челябинска, Архангельска, Тобольска, Твери, Уфы...

Спектакль "Горячее сердце" привезет в российскую столицу Национальный академический театр имени Янки Купалы. К слову, старейший белорусский театр основан в 1890 году. В прошлом году театр имени Янки Купалы представлял свое искусство на Днях культуры Беларуси в России.

Фестиваль "Островский в Доме Островского" завершится живым концертом Юрия Башмета. Прозвучат произведения по пьесам Александра Островского.

- Спектакли отбирались долго и тщательно, - рассказала начальник музейно-информационного центра Малого театра Татьяна Крупенникова. - Постановки театра имени Янки Купалы всегда отличаются бережным отношением к замыслу драматургов и точными художественными решениями. У нас исторически дружественные связи с белорусами. Мы были на гастролях в Беларуси, и белорусский театр был у нас в гостях.

Новости Москвы,Юрий Башмет,Александр Островский,Юрий Соломин,
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