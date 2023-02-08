Собянин рассказал о развитии научной инфраструктуры в Москве

«Для по-настоящему значимых научных открытий нужны не только талантливые специалисты, но и хорошие условия. Поэтому развитию научной инфраструктуры уделяем особое внимание: строим новые центры, лаборатории и учебные корпуса вузов. В этом году: открыли кластер «Ломоносов» - флагман инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»; продолжаем строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана и Национального космического центра; в Москве почти 50 технопарков, в них работает более 2 тыс. компаний, создано порядка 70 тыс. рабочих мест; поддерживаем ученых грантами, привлекаем преподавателей вузов к развитию системы предпрофессионального обучения», - написал Собянин.