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28 минут назад

Собянин рассказал о развитии научной инфраструктуры в Москве

Агентство «Москва»иещё 4

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, как в Москве создаются условия для научных открытий.

Собянин рассказал о развитии научной инфраструктуры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для по-настоящему значимых научных открытий нужны не только талантливые специалисты, но и хорошие условия. Поэтому развитию научной инфраструктуры уделяем особое внимание: строим новые центры, лаборатории и учебные корпуса вузов. В этом году: открыли кластер «Ломоносов» - флагман инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»; продолжаем строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана и Национального космического центра; в Москве почти 50 технопарков, в них работает более 2 тыс. компаний, создано порядка 70 тыс. рабочих мест; поддерживаем ученых грантами, привлекаем преподавателей вузов к развитию системы предпрофессионального обучения», - написал Собянин.

Мэр также поздравил ученых, исследователей и всех причастных с Днем российской науки.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МГТУ им. Баумана,
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