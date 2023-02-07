В Москве открылась уникальная выставка "Наука в лицах"

Открывшаяся 8 февраля в ГУМе выставка приурочена ко Дню российской науки. В экспозиции представлены фотопортреты 22 молодых ученых: лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, победителей президентской программы Российского научного фонда, участников Конгресса молодых ученых в Сочи.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Творческая концепция выставки строится вокруг фразы "Быть ученым - это модно!", поэтому герои предстают в образе звезд модных журналов. Для каждого подготовлен коллаж из нескольких снимков. Их портреты, объединенные в одной экспозиции, представляют собирательный образ ученого, который находится на острие науки и создает будущее России.

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Автор работ выставки "Наука в лицах" - фотохудожник Алексей Никишин. Он - член Международного союза художников (IFA UNESCO), Творческого союза художников России и Союза фотохудожников России. Выставки Алексея проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Нью-Йорке, Хьюстоне, Вашингтоне, Сиднее, Копенгагене, Будапеште, Тель-Авиве и Париже.

Отметим, что сегодня доля молодежи среди исследователей составляет около 45%, в то время как в начале нулевых она была около 25%. И эта тенденция набирает обороты: сегодня почти 80% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с наукой.

Несомненно, что молодежной науке в стране уделяется особое внимание. Достаточно сказать, что за последние годы профинансировано и открыто около 500 молодежных лабораторий на базе научных институтов и вузов. При этом 2/3 сотрудников в каждой из них составляют исследователи в возрасте до 39 лет. До 2024 года предстоит создать еще 400 молодежных лабораторий.

Каждый год лучшие из лучших удостаиваются одной из самых престижных наград в сфере науки - премии президента страны для молодых ученых. Кстати, с 2019 года она увеличена сразу в два раза и составляет пять миллионов рублей. Сегодня эта премия является гарантией, что удостоенная работа мирового уровня. Что подтверждается числом публикаций каждого лауреата в самых престижных международных базах данных.

Выставка "Наука в лицах" пройдет с 8 по 28 февраля 2023 года. Она включена в перечень проектов Десятилетия науки и технологий в России.