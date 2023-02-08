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56 минут назад

Собянин вручил премии правительства Москвы 90 молодым ученым

Москва24иещё 7

Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 90 молодым ученым. Торжественная церемония награждения состоялась в Белом зале московской мэрии.

Собянин вручил премии 90 молодым ученым
Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и и правительства Москвы/Максим Мишин

Церемонию награждения организовали в День российской науки, который ежегодно отмечается в стране 8 февраля.

"В этом году на каждую премию приходилось более 20 претендентов. И, конечно, была нелегкая борьба, но вы выиграли достойно. С этим вас с удовольствием поздравляю", – обратился мэр к присутствующим в зале, поблагодарив их за работу.

По словам Собянина, разработки ученых имеют важность не только для Москвы, но и для всей страны. Он подчеркнул, что темы исследований лауреатов являются особенно востребованными в настоящее время. Присутствующие в зале в день награждения ранее представили разработки в области медицины, информационных технологий, математики и биологии.

Лауретами премии 2022 года стали 90 молодых исследователей, чьи разработки имеют не только теоретический, но и практических характер. Всего на премию правительства Москвы было подано 1 123 заявки из 210 организаций.

Обладателями премии правительства Москвы в размере двух миллионов рублей могут стать столичные ученые в возрасте до 35 лет и доктора наук не старше 40 лет. Каждый участник имеет возможность представить исследование в номинациях, общее число которых составляет 22.

Конкурс на соискание премий правительства Москвы для молодых ученых проводится с 2013 года. За это время лауреатами премии стали 604 человека. Всего на конкурс за все время его существования было подано более 6 тысяч заявок.

Накануне мэр вручил премии в области физической культуры и спорта. Вознаграждения получили 25 человек. В ходе церемонии мэр пожелал лауреатам успехов, здоровья, спортивного долголетия, а также выразил благодарность за упорную работу.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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