«Делает себе лежанки»: Акулова рассказала о любимом занятии Диксона

Живущий в Московском зоопарке медведь Диксон любит делать из специального наполнителя «лежанки» в своей клетке. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Диксон очень любит сгребать древесную шерсть и делать из нее себе лежанки, — рассказала Акулова.

Помимо этого, она отметила, что Диксон является очень чистоплотным зверем. Готовясь ко сну, медведь старается закопать грязную подстилку под чистую — так ему гораздо комфортнее, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Недавно Диксона начали учить новым командам, чтобы облегчить работу зоологов. Медведь научился переворачиваться кверху животом, поэтому стало возможно осматривать нижнюю часть его туловища. Специалисты несколько недель упорно работали, чтобы животное смогло выполнить команду. Это упражнение входит в программу реабилитации Диксона.