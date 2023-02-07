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1 час назад

«Делает себе лежанки»: Акулова рассказала о любимом занятии Диксона

Вечерняя Москва

Живущий в Московском зоопарке медведь Диксон любит делать из специального наполнителя «лежанки» в своей клетке. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

«Делает себе лежанки»: Акулова рассказала о любимом занятии Диксона
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Диксон очень любит сгребать древесную шерсть и делать из нее себе лежанки, — рассказала Акулова.

Помимо этого, она отметила, что Диксон является очень чистоплотным зверем. Готовясь ко сну, медведь старается закопать грязную подстилку под чистую — так ему гораздо комфортнее, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Недавно Диксона начали учить новым командам, чтобы облегчить работу зоологов. Медведь научился переворачиваться кверху животом, поэтому стало возможно осматривать нижнюю часть его туловища. Специалисты несколько недель упорно работали, чтобы животное смогло выполнить команду. Это упражнение входит в программу реабилитации Диксона.

До этого Акулова рассказала, что за весом Диксона внимательно следят диетологи Московского зоопарка, не забывая устраивать ему разгрузочные дни.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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