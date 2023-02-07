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1 час назад

"Яндекс" анонсировал выставку "Панк-Культура. Король и Шут"

Российская Газета

"Яндекс Афиша" объявила, что 2 марта в Москве в Центре современного искусства "Винзавод" стартует выставка "Панк-Культура. Король и Шут".

"Яндекс" анонсировал выставку "Панк-Культура. Король и Шут"
Фото: www.kinopoisk.ruwww.kinopoisk.ru

Организаторы масштабной экспозиция обещают рассказать о феномене панка и его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции.

Выставка пройдет в двух залах, один из них будет посвящён группе "Король и Шут", где особое место займут экспонаты, связанные с предстоящим сериалом от "Кинопоиска". Для посетителей будет доступна VR-секция с клипом в формате 360° на песню "Мёртвый анархист" – можно будет почувствовать себя на съемочной площадке и оказаться в фэнтези-мире вместе с актерами Константином Плотниковым, Владом Коноплёвым и другими.

Второй зал посвящен истории жанра от рождения группы Sex Pistols до современного русского панка.

Завершится выставка 31 мая.

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