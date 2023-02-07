"Яндекс" анонсировал выставку "Панк-Культура. Король и Шут"

Организаторы масштабной экспозиция обещают рассказать о феномене панка и его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции.

Выставка пройдет в двух залах, один из них будет посвящён группе "Король и Шут", где особое место займут экспонаты, связанные с предстоящим сериалом от "Кинопоиска". Для посетителей будет доступна VR-секция с клипом в формате 360° на песню "Мёртвый анархист" – можно будет почувствовать себя на съемочной площадке и оказаться в фэнтези-мире вместе с актерами Константином Плотниковым, Владом Коноплёвым и другими.