Собянин рассказал о ходе реконструкций поликлиник Москвы

В этом году в столице завершается реконструкция половины московских поликлиник. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

— Мы в этом году закончим реконструкцию половины всего поликлинического фонда Москвы, и будет 200 по сути новых зданий, оснащенных по новому, самому современному стандарту, — рассказал глава города в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным .

Российский лидер во вторник, 7 февраля, провел встречу с мэром столицы. Глава государства похвалил быстрое развитие мегаполиса. Собянин в свою очередь сообщил, что строительство жилья в Москве увеличилось в два раза, а его качество значительно возросло. Уже сейчас в Москве по реновации переселили 100 тысяч человек, а в ближайшие три года планируется переселить еще 200 тысяч.