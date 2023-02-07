В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
12 минут назад

Собянин рассказал о ходе реконструкций поликлиник Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

В этом году в столице завершается реконструкция половины московских поликлиник. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о ходе реконструкций поликлиник Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ruМихаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Мы в этом году закончим реконструкцию половины всего поликлинического фонда Москвы, и будет 200 по сути новых зданий, оснащенных по новому, самому современному стандарту, — рассказал глава города в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам мэра, такая работа позволит улучшить качество амбулаторного обслуживания москвичей. В общей сложности в городе функционирует около 400 поликлиник, цитирует Собянина сайт Кремля.

Российский лидер во вторник, 7 февраля, провел встречу с мэром столицы. Глава государства похвалил быстрое развитие мегаполиса. Собянин в свою очередь сообщил, что строительство жилья в Москве увеличилось в два раза, а его качество значительно возросло. Уже сейчас в Москве по реновации переселили 100 тысяч человек, а в ближайшие три года планируется переселить еще 200 тысяч.

В ходе встречи мэр пригласил главу государства на открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Собянин подчеркнул, что открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития метро, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители