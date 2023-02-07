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41 минуту назад

Собянин: Москва вдвое нарастила объем инвестиций за пять лет

Вечерняя Москва

За последние пять лет в столице объем инвестиций увеличился вдвое. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Собянин: Москва вдвое нарастила объем инвестиций за пять лет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В частности, мы нарастили в два раза объем инвестиций за пять лет. На 40 процентов увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета московского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода — прим. «ВМ»), — сказал глава города.

Объем обрабатывающих отраслей в городе увеличился в два раза благодаря вводу новых мощностей Московского НПЗ, цитирует Собянина сайт Кремля.

Напомним, что 7 февраля началась встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы. В ходе встречи глава города рассказал президенту, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закончено полностью. Помимо этого, Собянин пригласил Путина на открытие новой ветки метро в ближайшие дни.

Также в ходе нее российский лидер высоко оценил транспортные проекты столицы.

25 января российский лидер и мэр города открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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