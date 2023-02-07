Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Какой труд в столице может принести большой ежемесячный доход? Сервис Работа.ру проанализировал базу актуальных вакансий и составил февральский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений. Результаты исследования есть в распоряжении «Вестей Подмосковья».

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На первом месте оказался архитектор 1С в компании Jobers - он может зарабатывать от 250 тысяч в месяц. Нужно координировать работу архитекторов, проводить бизнес-сценарии, участвовать в проектах внедрения 1С. Опыт работы должен начинаться от пяти лет. Ну и, разумеется, важно отлично понимать функционал конфигураций 1С, владеть CASE-средствами проектирования.

До 250 тысяч рублей получится зарабатывать управляющему в кадровом агентстве «Марта». Предстоит вести хозяйство, контролировать персонал и соблюдение принятых стандартов. Важно быть стрессоустойчивым и готовым к командировкам, а также иметь в багаже минимум год опыта.

Замыкает тройку лидеров вакансия менеджера по продажам автомобилей в ООО «Аванта-Авто». Тот, кто займет эту должность, будет заниматься презентацией машин, проведением тест-драйвов, консультациями клиентов. Нужно разбираться в автомобилях, грамотно общаться и «разруливать» конфликтные ситуации. За хорошую работу готовы платить от 200 тысяч.