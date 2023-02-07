В Рассказовке началось строительство детского сада на 350 мест

В поселении Внуковское началось строительство детского сада на 350 мест в рамках третьей очереди возведения жилой застройки. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин .

По словам Лёвкина, на втором и третьем этажах помимо групповых помещений предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, а также служебно-бытовые и технические помещения.