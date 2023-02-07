В Рассказовке началось строительство детского сада на 350 мест

Дошкольное образовательное учреждение общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров возводится в новом жилом квартале поселения Внуковское.
В поселении Внуковское началось строительство детского сада на 350 мест в рамках третьей очереди возведения жилой застройки. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Строительство началось по адресу: поселение Внуковское, деревня Рассказовка, участок № 13/2.
«Общая площадь детского сада составит 4,7 тысячи квадратных метров. Здесь разместится 14 групповых ячеек по 25 мест», — уточнил Сергей Лёвкин.
На первом этаже здания разместятся: вестибюль, групповые помещения, блок медицинских помещений, помещение охраны, пищеблок, административные, хозяйственные и технические помещения, рассказал руководитель Департамента.
По словам Лёвкина, на втором и третьем этажах помимо групповых помещений предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, а также служебно-бытовые и технические помещения.
Ранее Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах Москвы.