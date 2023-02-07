В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

В Рассказовке началось строительство детского сада на 350 мест

Департамент градостроительной политики города Москвы

Дошкольное образовательное учреждение общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров возводится в новом жилом квартале поселения Внуковское.

В Рассказовке началось строительство детского сада на 350 мест
Фото: mos.rumos.ru

В поселении Внуковское началось строительство детского сада на 350 мест в рамках третьей очереди возведения жилой застройки. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Строительство началось по адресу: поселение Внуковское, деревня Рассказовка, участок № 13/2.

«Общая площадь детского сада составит 4,7 тысячи квадратных метров. Здесь разместится 14 групповых ячеек по 25 мест», — уточнил Сергей Лёвкин.

На первом этаже здания разместятся: вестибюль, групповые помещения, блок медицинских помещений, помещение охраны, пищеблок, административные, хозяйственные и технические помещения, рассказал руководитель Департамента.

По словам Лёвкина, на втором и третьем этажах помимо групповых помещений предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, а также служебно-бытовые и технические помещения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах Москвы.

Новости Москвы,Сергей Левкин,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители