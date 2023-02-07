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48 минут назад

В «Аптекарском огороде» пройдет «Репетиция весны»

Моя Москва.онлайн

В «Аптекарском огороде» с 11 февраля открывается выставка «Репетиция весны». Гости смогут полюбоваться тюльпанами и первоцветами, распустившимися в оранжереях.

В «Аптекарском огороде» пройдет «Репетиция весны»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Можно будет увидеть более 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, персика, ландышей, сирени, подснежников, сакуры и многих других прекрасных растений.

Полюбоваться весенними цветами можно будет до 8 марта. Впервые все цветочное многообразие можно будет увидеть в старинной Субтропической оранжерее с горным туманным лесом. Цветы на радость посетителей в этом году зацвели на два месяца раньше положенного природой срока. А уже сейчас можно полюбоваться цветущей в «Аптекарском огороде» сиренью.

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