В «Аптекарском огороде» пройдет «Репетиция весны»

Полюбоваться весенними цветами можно будет до 8 марта. Впервые все цветочное многообразие можно будет увидеть в старинной Субтропической оранжерее с горным туманным лесом. Цветы на радость посетителей в этом году зацвели на два месяца раньше положенного природой срока. А уже сейчас можно полюбоваться цветущей в «Аптекарском огороде» сиренью.