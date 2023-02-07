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1 час назад

На юго-западе Москвы демонтировали 25 домов по реновации

Москва24иещё 2

На юго-западе Москвы демонтировали 25 старых домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На юго-западе Москвы демонтировали 25 домов по реновации
Фото: Москва24/Лидия ШиронинаМосква24/Лидия Широнина

"Юго-Западный округ столицы является лидером среди округов по количеству домов, демонтированных с начала программы реновации. При помощи технологии умного сноса здесь снесено 25 ветхих зданий. Всего же с момента старта программы в Москве демонтированы 156 домов", – отметил Загрутдинов.

Технология умного сноса позволяет безопасно и экологично демонтировать здания. Максимальное количество материалов после перерабатывают и повторно используют. Также умный снос позволяет сохранить деревья при демонтаже жилых домов – их накрывают специальными коробами, чтобы уберечь их от повреждений.

Ранее сообщалось, что за первый месяц 2023 года в Москве расселили 16 домов в рамках реализации программы реновации. Свыше трех тысяч человек переехали в новые квартиры. Наибольшее количество расселенных домов расположено в южной части города.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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