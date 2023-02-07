На юго-западе Москвы демонтировали 25 домов по реновации

На юго-западе Москвы демонтировали 25 старых домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Москва24/Лидия Широнина Москва24/Лидия Широнина

"Юго-Западный округ столицы является лидером среди округов по количеству домов, демонтированных с начала программы реновации. При помощи технологии умного сноса здесь снесено 25 ветхих зданий. Всего же с момента старта программы в Москве демонтированы 156 домов", – отметил Загрутдинов.

Технология умного сноса позволяет безопасно и экологично демонтировать здания. Максимальное количество материалов после перерабатывают и повторно используют. Также умный снос позволяет сохранить деревья при демонтаже жилых домов – их накрывают специальными коробами, чтобы уберечь их от повреждений.