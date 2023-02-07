В Москве снизилась комиссия при оплате парковки со счета "Билайна", сообщает пресс-служба мобильного оператора. "Теперь размер комиссии за пополнение лицевого счета в приложении "Парковки России" составляет всего 4,95% вместо 5,6% и 10 рублей (ранее это был дополнительный сбор за транзакцию)", – говорится в сообщении. Например, при пополнении баланса парковочного счета с телефона на 100 рублей абонент заплатит комиссию 4,95 рубля, тогда как до снижения эта сумма составила бы 5,6 рубля + допсбор 10 рублей. Реклама. ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 ОГРН 1027700166636 LatgBWHqe