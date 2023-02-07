Дом середины XX века отремонтировали на юго-западе Москвы

В Ломоносовском районе на юго-западе Москвы отремонтировали дом, построенный в 1958 году, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Фото: Фонд капремонта Москвы Фонд капремонта Москвы

Как указывается в сообщении, в ходе работ специалисты отремонтировали фасад, подъезды и подвальные помещения дома №14 на улице Крупской. Кроме того, они восстановили поврежденные плиты балконов, выполнили устройство экранов и отливов, окрасили оконные перемычки и откосы.