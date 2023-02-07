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57 минут назад

Дом середины XX века отремонтировали на юго-западе Москвы

РИА Недвижимость

В Ломоносовском районе на юго-западе Москвы отремонтировали дом, построенный в 1958 году, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Дом середины XX века отремонтировали на юго-западе Москвы
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

Как указывается в сообщении, в ходе работ специалисты отремонтировали фасад, подъезды и подвальные помещения дома №14 на улице Крупской. Кроме того, они восстановили поврежденные плиты балконов, выполнили устройство экранов и отливов, окрасили оконные перемычки и откосы.

Также в рамках капремонта специалисты заменили наружный водосток, привели в порядок цоколь дома, установили новые входные двери и пластиковые окна в местах общего пользования, добавляется в пресс-релизе.

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