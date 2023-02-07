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1 час назад

В ЦДМ на Лубянке пройдет семейный фестиваль

ТАСС

Семейный фестиваль "Любовь - это ..." с 7 февраля по 13 марта пройдет в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦДМ.

В ЦДМ на Лубянке пройдет семейный фестиваль
Фото: ТАССТАСС

"С 7 февраля по 13 марта 2023 года в Центральном детском магазине на Лубянке будет проходить фестиваль для всей семьи "Любовь - это…", организованный ЦДМ в коллаборации с популярным брендом Love is. В эти дни гостей ждет тематическая ярмарка и обширная праздничная программа: мастер-классы, выставка, фотозоны, аквагрим, флешмоб, конкурсы и розыгрыш подарков. Вход свободный", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что такое мероприятие пройдет на площадке ЦДМ впервые. В историческом пространстве главного атриума появятся арт-объекты в форме гигантских сердец.

"В рамках фестиваля гостей ждут развлекательные и познавательные мероприятия. Бесплатные активности для детей и взрослых будут проходить в праздничные и выходные дни: 11, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 26 февраля и 4, 5, 8, 11 и 12 марта. В эти дни посетители смогут сделать аквагрим и принять участие в мастер-классах по кастомизации одежды, созданию открыток-валентинок, чеканке монет. Приятные сюрпризы ждут гостей 14 февраля, 23 февраля и 8 марта", - уточнили в пресс-службе.

Торжественное открытие фестиваля состоится 11 февраля. С 15:00 до 18:00 гостей ждут праздничные активности.

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