В ЦДМ на Лубянке пройдет семейный фестиваль

"В рамках фестиваля гостей ждут развлекательные и познавательные мероприятия. Бесплатные активности для детей и взрослых будут проходить в праздничные и выходные дни: 11, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 26 февраля и 4, 5, 8, 11 и 12 марта. В эти дни посетители смогут сделать аквагрим и принять участие в мастер-классах по кастомизации одежды, созданию открыток-валентинок, чеканке монет. Приятные сюрпризы ждут гостей 14 февраля, 23 февраля и 8 марта", - уточнили в пресс-службе.