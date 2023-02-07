Первому учебному центру "Мои документы" исполнилось восемь лет

Первому в России учебному центру "Мои документы" исполнилось восемь лет. Его руководитель Наталья Будяй рассказала о его работе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Восемь лет назад был создан наш учебный центр, где сотрудники обучаются как порядку предоставления услуг, так и искусству общения с людьми. Сегодня преподавательский состав насчитывает 19 тренеров в сфере предоставления государственных услуг и искреннего сервиса", – отметила она.

Он начал работать в 2015 году на базе центра госуслуг района Строгино. В декабре 2018 года его филиал расположился во Дворце госуслуг на ВДНХ.

Здесь специалистов готовят к работе с клиентами: их обучают индивидуальному подходу, рассказывают о том, как не допустить конфликтной ситуации. Отдельное внимание уделяется работе с маломобильными гражданами.

За прошедшие восемь лет создано:

свыше 120 очных программ и вебинаров;

более 250 курсов дистанционного обучения (30 были запущены в прошлом году).

Каждый год центр готовит свыше четырех тысяч специалистов для работы с гражданами. Для опытных сотрудников проводятся различные тренинги, которые позволяют совершенствовать свои навыки. Только в прошлом году в них приняли участие около 1,5 тысячи человек.

Тренеры, которые обучают специалистов, и сами постоянно проходят курсы повышения квалификации. Кроме того, они участвую в конкурсах на определение лучшего "Мастер бизнес-тренинга".

В 2022 году самой популярной услугой в центрах "Мои документы" стало предоставление информации жилищного учета. Уточняется, что за данной услугой обратились свыше 2,1 миллиона раз. Второе место по популярности заняли услуги по регистрационному учету граждан РФ и по расчету (перерасчету) жилищно-коммунальных платежей. За каждой из услуг в этом году обратились 1,7 миллиона раз.