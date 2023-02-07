Москвичи высказались об использовании феминитивов в речи

Об использовании феминитивов в повседневной речи москвичи высказались в опросе портала SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». Стало известно, что шесть из десяти жителей столицы отрицательно относятся к новым существительным, образованным женского рода.

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«Современные феминитивы (например, режиссерка, авторка, психологиня) чаще всего вызывают у 61 процента москвичей отрицательные эмоции: "Ухо режет ", "Коверкает русский язык", "Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше"», — говорится в исследовании.

Положительно высказались о введение новых слов женского рода только девять процентов респондентов. «Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше?!»

Каждому пятому все равно: «Есть два варианта: либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них», — прокомментировали использование феминитивов респонденты.

При этом в устной и письменной речи новые феминитивы используют 20 процентов горожан: наравне с другими существительными — пять процентов, еще 15 процентов — исключительно в шутливой или саркастичной манере.