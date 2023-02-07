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1 час назад

ЦППК увеличит штат для работы на новых МЦД

Вечерняя Москваиещё 2

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует увеличить штат для работы на новых Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе правительства Москвы.

ЦППК увеличит штат для работы на новых МЦД
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Сейчас перевозчик проводит обучение локомотивных бригад, чтобы в будущем они смогли работать на самых современных поездах, в том числе на «Иволге 3.0», — говорится в сообщении.

Учебный центр ЦППК в городе Александрове Владимирской области обучит дополнительно более 300 машинистов. Уже сейчас в пяти группах по программам подготовки и переподготовки занимаются 130 человек.

На сегодняшний день в ЦППК трудоустроены более 9,5 тысячи человек. Больше всего здесь работает билетных кассиров — 2400 сотрудников. В нынешнем году планируется принять на работу почти 700 помощников машинистов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что строительство новой железнодорожной станции Петровско-Разумовская будет завершено в этом году. Она войдет в состав первого маршрута Московских центральных диаметров. После завершения строительных работ бесплатная пересадка на метро будет занимать всего несколько минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 70 процентов пассажиров МЦД совершают бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо. Такие пересадки возможны на 22 станциях диаметров, а оплатить проезд можно с помощью «Тройки» или банковской карты.

Новости Москвы,Безопасность,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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