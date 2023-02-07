ЦППК увеличит штат для работы на новых МЦД

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует увеличить штат для работы на новых Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе правительства Москвы.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Сейчас перевозчик проводит обучение локомотивных бригад, чтобы в будущем они смогли работать на самых современных поездах, в том числе на «Иволге 3.0», — говорится в сообщении.

Учебный центр ЦППК в городе Александрове Владимирской области обучит дополнительно более 300 машинистов. Уже сейчас в пяти группах по программам подготовки и переподготовки занимаются 130 человек.

На сегодняшний день в ЦППК трудоустроены более 9,5 тысячи человек. Больше всего здесь работает билетных кассиров — 2400 сотрудников. В нынешнем году планируется принять на работу почти 700 помощников машинистов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что строительство новой железнодорожной станции Петровско-Разумовская будет завершено в этом году. Она войдет в состав первого маршрута Московских центральных диаметров. После завершения строительных работ бесплатная пересадка на метро будет занимать всего несколько минут.