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1 час назад

Акция «Круговорот книг в природе» пройдет в Москве 13-17 февраля

Агентство «Москва»иещё 3

Москвичи и гости столицы с 13 по 17 февраля смогут обменяться литературой в рамках акции «Круговорот книг в природе». Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

Акция «Круговорот книг в природе» пройдет в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 13 по 17 февраля в экоцентрах и на природных территориях Мосприроды пройдет акция «Круговорот книг в природе», приуроченная к Международному дню дарения книг (14 февраля) и Дню спонтанного проявления доброты (17 февраля). Мосприрода приглашает принять участие не только в книжном круговороте, но и в тематических мероприятиях, подготовленных специалистами для самых любознательных и ответственных читателей», - сказали в пресс-службе.

Подробная информация и адреса пунктов обмена опубликованы на сайте организации.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве также проходит акция «Елочный круговорот», в рамках которой горожане могут сдать на переработку хвойные деревья.

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