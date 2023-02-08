Акция «Круговорот книг в природе» пройдет в Москве

«С 13 по 17 февраля в экоцентрах и на природных территориях Мосприроды пройдет акция «Круговорот книг в природе», приуроченная к Международному дню дарения книг (14 февраля) и Дню спонтанного проявления доброты (17 февраля). Мосприрода приглашает принять участие не только в книжном круговороте, но и в тематических мероприятиях, подготовленных специалистами для самых любознательных и ответственных читателей», - сказали в пресс-службе.