Специальные экскурсии проведут на ВДНХ в честь Дня российской науки

В честь Дня российской науки 8-12 февраля на ВДНХ будут проходить специальные экскурсии и другие мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.
«8 февраля отмечается День российской науки. На ВДНХ в этот день пройдут образовательные экскурсии, в том числе по территории выставки, лекция о рождении и эволюции звезд, трансляция запуска космического корабля и презентация о русском ученом Дмитрии Менделееве», - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что бесплатная обзорная экскурсия по территории ВДНХ запланирована на 13:00, тематические экскурсии «Химия и космос» - в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре «Космонавтика и авиация».
Отмечается, что 12 февраля посетители увидят повтор трансляции запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-22» к Международной космической станции, а также прослушают лекцию «Рождение и эволюция звезд».
Полное расписание мероприятий опубликовано на сайте ВДНХ.