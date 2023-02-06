Специальные экскурсии проведут на ВДНХ в честь Дня российской науки

«8 февраля отмечается День российской науки. На ВДНХ в этот день пройдут образовательные экскурсии, в том числе по территории выставки, лекция о рождении и эволюции звезд, трансляция запуска космического корабля и презентация о русском ученом Дмитрии Менделееве», - говорится в сообщении.