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22 часа назад

Расход воды в Москве сократился на треть с 2010 года

Агентство «Москва»иещё 5

C 2010 года расход воды в столице сократился на треть из-за внедрения современных технологий. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве на треть уменьшился расход питьевой воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В столичном регионе сохраняется тенденция к поступательному снижению объемов водопотребления, как в абсолютных значениях, так и в пересчете на одного жителя. Если в 2010 году ежесуточно поставляли абонентам около 4 млн куб. м питьевой воды, то сегодня даже с учетом значительного прироста населения и расширения географии московского водопровода этот показатель находится на уровне 2,7-2,8 млн куб. м», - рассказал Бирюков.

Он отметил, что такого результата удалось достичь благодаря системному подходу к внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации индивидуальных приборов учета.

«Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране - более 13 тыс. км, на объектах системы внедрены самые современные технологии, повышающие качество воды, в том числе озонирование с сорбцией на активированном угле. Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной», - пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что имеющихся мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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