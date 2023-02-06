Январь 2023 года в Москве признали самым мрачным в истории

В январе 2023 года в Москве были солнечными только шесть дней, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, «месяц оказался мрачноватым» и москвичи практически не видели солнца.

«По данным обсерватории МГУ, этот месяц за весь период наблюдений оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии», - отметил он.

Синоптик напомнил, что подобные метеорологические наблюдения в Москве ведутся 55 лет.

При этом, по его словам, солнечная энергия очень важна для хорошего самочувствия человека и зимой ультрафиолет очень полезен, так как в отличие от летнего периода не превышает опасных значений.