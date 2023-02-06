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1 час назад

Январь 2023 года в Москве признали самым мрачным в истории

Алиса Селезнёва

В январе 2023 года в Москве были солнечными только шесть дней, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Январь 2023 года в Москве признали самым мрачным в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «месяц оказался мрачноватым» и москвичи практически не видели солнца.

«По данным обсерватории МГУ, этот месяц за весь период наблюдений оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии», - отметил он.

Синоптик напомнил, что подобные метеорологические наблюдения в Москве ведутся 55 лет.

При этом, по его словам, солнечная энергия очень важна для хорошего самочувствия человека и зимой ультрафиолет очень полезен, так как в отличие от летнего периода не превышает опасных значений.

Ранее синоптики пообещали россиянам в марте «аномальные морозы и снегопады». Такая погода будет связана с нестабильной солнечной активностью, высокая амплитуда которой приведет к фазовым колебаниям температуры воды в Тихом океане и спровоцирует движение холодных масс в сторону Европейской части России.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,МГУ,
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