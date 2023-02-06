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1 час назад

Позднякова предупредила об аномально высоком давлении в Москве

Газета.Ruиещё 1

С понедельника погоду в Москве будет определять высокое атмосферное давление. Об этом «Москве 24» заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Фото: ТАССТАСС

«Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, – это, конечно, является аномальным процессом», – указала она.

Синоптик отметила, что прогнозируется облачная погода. В ночь на вторник и среду столбики термометров опустятся до минус 11 градусов, а днем температура составит около шести градусов мороза.

«Мы ожидаем, что в среду, 8 февраля, атмосферное давление будет 769 миллиметров ртутного столба. Это близко к рекордным значениям для этой даты», — цитирует специалиста Общественная служба новостей.

По ее словам, с четверга давление будет понижаться, однако температура не поменяется.

«Если в среду температурный фон будет точно соответствовать климатической норме, то уже в четверг температура воздуха окажется выше нормы градуса на 3–4», – добавила эксперт.

Позднякова заключила, что днем температура покажет значения от одного до трех градусов ниже нуля.

Как напоминает сайт «Подмосковье сегодня», ранее Александр Шувалов заявил, что жителей и гостей Москвы ждет высокое атмосферное давление и солнечная погода.

Синоптик отметил, что во вторник и среду температура составит пять градусов ниже нуля.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,
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