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34 минуты назад

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

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Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Фото: ТАССТАСС

Об аномально высоком давлении на этой неделе москвичей предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Москва 24».

«Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, — это, конечно, является аномальным процессом», — рассказала метеоролог.

По словам специалиста, в среду, 8 февраля, атмосферное давление будет на отметке 769 миллиметров ртутного столба — значения будут рекордными для этой даты. В целом атмосферное давление редко превышает отметку в 767 миллиметров ртутного столба в феврале, подчеркнула Позднякова.

Начиная с четверга атмосферное давление начнет медленно опускаться, однако все равно будет выше климатической нормы.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам на неделе солнечную погоду, но с колебаниями в температуре.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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