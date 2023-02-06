Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

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Об аномально высоком давлении на этой неделе москвичей предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Москва 24».

«Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, — это, конечно, является аномальным процессом», — рассказала метеоролог.

По словам специалиста, в среду, 8 февраля, атмосферное давление будет на отметке 769 миллиметров ртутного столба — значения будут рекордными для этой даты. В целом атмосферное давление редко превышает отметку в 767 миллиметров ртутного столба в феврале, подчеркнула Позднякова.

Начиная с четверга атмосферное давление начнет медленно опускаться, однако все равно будет выше климатической нормы.