В Москве приведут в порядок 11 водоемов

В 2023 году специалисты комплекса ЖКХ очистят и обновят конструкции и площадки для отдыха у 11 городских водоемов, сообщается на портале мэра Москвы. Перечень составлен исходя из пожеланий москвичей.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

Работы по очистке от ила и лишней растительности проведут на Верхних и Нижних Бехтеревских, Алтуфьевском, Среднем и Нижнем Лианозовских прудах. Также в порядок приведут комплекс водоемов в Лефортовском парке.