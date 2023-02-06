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41 минуту назад

В Москве приведут в порядок 11 водоемов

Москва меняется

В 2023 году специалисты комплекса ЖКХ очистят и обновят конструкции и площадки для отдыха у 11 городских водоемов, сообщается на портале мэра Москвы. Перечень составлен исходя из пожеланий москвичей.

В Москве приведут в порядок 11 водоемов
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

Работы по очистке от ила и лишней растительности проведут на Верхних и Нижних Бехтеревских, Алтуфьевском, Среднем и Нижнем Лианозовских прудах. Также в порядок приведут комплекс водоемов в Лефортовском парке.

Сотрудники ЖКХ выполнят устройство гидроизоляции, по берегам обновят укрепления, также в прудах появятся биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов. Территории для отдыха благоустроят.

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