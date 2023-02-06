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39 минут назад

В Москве открыли 69 новых станций метро с 2011 года – Собянин

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В Москве открыли 69 новых станций метро с 2011 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Собянин: «С 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро»
Фото: sobyanin.rusobyanin.ru

Он подчеркнул, что за предыдущие 42 года было открыто столько же станций столичного метрополитена, сколько и с 2011-го по сегодняшний день. Учитывая Московское центральное кольцо (МЦК), сеть метро увеличилась в 1,5 раза, то есть на 31 станцию.

"Развитие метро – эти 3 новые линии: Солнцевская, Некрасовская и Большая кольцевая, а также дополнительные станции на 7 действующих ветках: Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Калининской, Замоскворецкой, Сокольнической, Бутовской и Таганско-Краснопресненской", – написал мэр в блоге.

Более 1,5 миллиона пассажиров пользуются новыми станциями в рабочий день. Кроме того, благодаря появившимся станциям для многих маршруты сократились на 20–30 минут, а для некоторых и на 60 минут в день.

Собянин отметил, что вместе с метро в столичные районы приходит новая жизнь. Мэр уточнил, что в городе развивается малый и средний бизнес, также организуются новые рабочие места, модернизируются заброшенные промзоны и другие нерационально используемые территории.

Также важным фактором для москвичей является то, что растет стоимость жилья – на 15–20%.

"Как и принято в Москве, новые станции строятся с огромным запасом провозной способности. И потому будут оставаться комфортными на протяжении многих десятилетий", – добавил Собянин.

Мэр также подчеркнул, что станции Московского метрополитена красивые и функциональные. Их дизайн разрабатывают ведущие отечественные и зарубежные архитектурные бюро.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году для столичного метро закупят около 300 вагонов самого современного поезда "Москва-2020". В сумме до конца 2025 года поставят свыше 800 российских вагонов.

Мэр напомнил, что речь идет о современных и технологичных составах российского производства. Более 90% комплектующих для них – отечественные.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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