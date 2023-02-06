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1 час назад

«Заяц» в московском метро оказался подпольным организатором азартных игр

Мослентаиещё 2

Пассажир, который решил проехать «зайцем» в московском метро, оказался подпольным организатором азартных игр в федеральном розыске, рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

«Заяц» в московском метро оказался подпольным организатором азартных игр
Фото: МослентаМослента

«На днях контролеры остановили пассажира, который прошел через турникет без оплаты. Мужчина отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность. Работники были вынуждены обратиться в полицию», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел на станции метро «Электрозаводская».

В результате выяснилось, что нарушитель правил проезда разыскивается по части 1 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК России. За безбилетный проезд в его отношении вынесли постановление по делу об административном правонарушении, затем доставили в отдел полиции УВД на московском метрополитене для дальнейшего разбирательства.

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