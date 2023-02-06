Москвичи определили «самую сказочную» станцию метро

«Самую сказочную» станцию метро определили москвичи в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

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«Моя самая любимая станция метрополитена — "Новослободская". Самая первая, с которой начиналось для меня метро и все пути, дороги по Москве. Мы жили рядом, в Достоевском переулке, и не было краше ее», — написала автор поста.

«В детстве самая любимая станция была. Я думала, что она сказочная и сделана специально для детей», «Это художественный шедевр», «Божественная архитектура», «Витражи будто переносят в сказку», — написали пользователи.

По мнению многих фолловеров, «Новослободская» — самая красивая станция московской подземки. Другие юзеры отметили, что пальма первенства может по праву принадлежать и «Маяковской», и «Комсомольской», и «Соколу».