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6 минут назад

В школах Москвы внедрят новый стандарт предпрофессионального образования

ТАСС

Новый стандарт предпрофессионального образования внедрят в школах Москвы с 1 сентября 2023 года, он охватывает все аспекты - учебу в школе, колледже, вузе и на предприятии. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

В школах Москвы внедрят новый стандарт предпрофессионального образования
Фото: ТАССТАСС

"Ученики 10-11-х предпрофессиональных классов столичных школ получат широкие возможности для профессиональной самореализации благодаря новому стандарту предпрофессионального образования. Он включает комплексные образовательные программы для каждого класса, профессиональную подготовку в колледжах, проектно-исследовательскую работу в вузах, а также знакомство с будущими работодателями и экспертами отрасли. Учеба по единому стандарту в предпрофессиональных классах Москвы начнется с 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единый стандарт включает в себя программы предпрофессионального обучения, которые охватывают все аспекты: учебу в школе, колледже, вузе, а также на предприятии. Так, обучение организуют с учетом нужного направления и его специфики: во всех школьных предметах появятся элементы, связанные с будущей профессией.

Например, на уроках литературы учащиеся медицинских классов будут проходить произведения о врачах, а в инженерных классах ученикам будут преподавать технический английский. К окончанию школы обучающиеся овладеют востребованными рабочими профессиями, говорится в сообщении. Единый стандарт проектов предпрофессионального образования поможет детям получать и академические знания, и качественную практическую подготовку к профессиональной деятельности.

"Основные принципы нового стандарта предпрофессионального образования - это адаптация программ учебных предметов под предпрофессиональные направления, знакомство с актуальными профессиями на городских предприятиях, получение профессии до окончания школы, проектная и исследовательская деятельность на базе вузов, сбалансированная учебная нагрузка", - перечисляется в сообщении.

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