Собянин рассказал о планах благоустройства парка «Яуза» на 2023 год

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 февраля, рассказал о ходе благоустройства парка «Яуза».

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По его словам, за эту зиму столичный парк посетило уже более 450 тысяч человек.

— Местным жителям пришлись по вкусу четыре катка с искусственным льдом, семь лыжных трасс протяженностью почти 10 километров, четыре тюбинговые горки, включая самую большую естественную горку в Москве — у Ростокинского акведука, — поделился он.

В этом году, отметил глава города, в парке «Яуза» собираются благоустроить участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Так, рабочие обновят существующую инфраструктуру, а также добавят немного разнообразия и уюта. В ходе работ специалисты обновят экотропы, отремонтируют лестницы и летние сцены, проложат новые дорожки, сообщается в личном блоге Сергея Собянина.