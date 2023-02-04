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1 час назад

Музей Победы проведет международную онлайн-конференцию о Сталинградской битве

Вечерняя Москва

Музей Победы 9 февраля организует международную онлайн-конференцию «Подвиг Сталинграда. 80 лет бессмертия». Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

Музей Победы проведет международную онлайн-конференцию о Сталинградской битве
Фото: Музей ПобедыМузей Победы

Мероприятие состоится при поддержке Россотрудничества. Во встрече примут участие представители 10 стран, а именно России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии. Кроме того на конференцию приедут группы из Молдавии, Армении, а также Таджикистана и Абхазии.

В рамках мероприятия выступят представители музейного и научного сообществ, общественных и поисковых организаций, а также ветераны. Участники расскажут о своих земляках — героях Сталинградской битвы. Посмотреть трансляцию онлайн-конференции можно будет на сайте музея.

До этого стало известно, что в Музее Победы в Москве порядка двух тысяч человек приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы. Студенты, школьники и ветераны возложили цветы к монументу в Зале Памяти и Скорби и присоединились к церемонии открытия выставки «Ледяная петля Сталинграда».

Также сообщалось, что Музей Победы собрал более девяти тысяч историй участников Сталинградской битвы.

Новости Москвы,Россотрудничество,
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