Названа категория самого дешевого «такси» в дореволюционной Москве

Категория самого дешевого «такси» в дореволюционной Москве названа в Тelegram-канале «История Москвы».

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«В дореволюционной Москве "ваньками", "голубчиками", "лихачами" и "ломовыми" называли категории извозчиков. Самыми дешевыми экипажами были "ваньки". Как правило, они были в плохом состоянии, а лошадь была постоянно уставшей», — говорится в сообщении.

Благодаря лакированным коляскам и ухоженным лошадям чуть выше классом были «лихачи», а премиальной категорией извозчиков считали «голубчиков». У последних экипажи выглядели нарядными, на колясках были веселые колокольчики, которые издавали звон по всей улице, отметили администраторы канала. «Ломовые» же занимались перевозкой грузов.