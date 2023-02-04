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54 минуты назад

Специалисты приведут в порядок 11 столичных прудов в 2023 году

Вечерняя Москва

В этом году состоится реконструкция 11 столичных прудов. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве приведут в порядок 11 прудов в 2023 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей, — отметил он.

По словам заммэра, специалисты приведут в порядок 11 водоемов, среди которых Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды, комплекс прудов в Лефортовском парке. Во время работ планируется очистить дно от иловых отложений, отремонтировать береговые укрепления, а также установить гидроизоляцию.

В завершении реконструкции рабочие обустроят зоны биоплато с водной растительностью и благоустроят прилегающую территорию.

В конце декабря сотрудники Комплекса городского хозяйства приступили к работам по реконструкции Лианозовских прудов, расположенных в одноименном ландшафтном заказнике и парке отдыха в СВАО.

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