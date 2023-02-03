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2 часа назад

Собянин: Инвесторы построят в Москве девять промкомплексов и технопарков

Агентство «Москва»иещё 13

Инвесторы построят в Москве девять промышленных комплексов и технопарков, в строительство вложат почти 25 млрд руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве построят девять промкомплексов и технопарков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Город помогает создавать новые рабочие места: девять современных промышленно-производственных комплексов и технопарков появятся в Москве», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что специальная городская программа стимулирует застройщиков создавать не только жилье, но и места приложения труда: офисы, производства, социальные объекты. По этой программе с инвесторами уже заключены соглашения на сумму около 25 млрд руб. на строительство объектов.

Так, в САО к 2024 году будет построен технопарк на 600 новых рабочих мест. Площадь - 20,7 тыс. кв. м. В ЮЗАО к 2025 году появится промышленный парк для производств разных отраслей на 1,8 тыс. рабочих мест. Площадь - более 57 тыс. кв. м. Помимо этого в ТиНАО к 2024-2026 годам будет построено три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тыс. рабочих мест. Площадь составит почти 199 тыс. кв. м.

В ЗелАО к 2026 году - четыре промкомплекса на 2,7 тыс. рабочих мест площадью 134 тыс. кв. м.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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